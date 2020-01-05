Тернополянам до Європи, як від Землі до Марсу. Про це у соцмережі “Фейсбук” пишуть люди, реагуючи на допис про крадіжку новорічних прикрас з ялинки.

Йдеться про святкове дерево на бул. Д. Галицького, яке оздобили ілюмінацією та декоративними прикрасами. Та красиво було недовго. ППро це пише Андрій Осадца, додаючи фото ялинки.

“Ялинка на Східному… На рівні людського зросту не лишилося жодної іграшки — всі хтось попривласнював», — пише тернополянин.

Він також додає, що й сам бачив факт крадіжки.

«Сьогодні на власні очі бачив, як якась жіночка мимоволі, проходячи попри ялинку, одну собі в пакет поклала… От і про яку Європу може бути мова?”, – йдеться у дописі Андрія Осадци.

У коментарях тернополяни не скупляться на злісні репліки, обурюючись, що наші люди звикли без докору сумління красти, часто не усвідомлюючи того, що обкрадають самі себе.

Джерело: Тернополяни