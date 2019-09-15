Майже дві сотні людей зібрав у Тернополі Всеукраїнський марш за права тварин. Люди вийшли з вимогами створення зоополіції, заборони діяльності хутряних ферм, а також попередження жорстокого поводження з тваринами.

У Тернополі такий захід організовують втретє. Щоразу кількість його учасників більшає. Сьогодні координатори маршу нарахували майже двісті осіб. Тернополянка Олександра прийшла вперше на марш за тварин. Жінка приїхала з Європи і вважає, що нашому суспільству треба бути більш гуманним до тварин.

«В нашому місті і загалом в Україні люди досить жорстокі до тварин, а це породжує загальну жорстокість. В Європі багато чого по-іншому, нам ще далеко до такого рівня суспільства, тобто є куди рости. Я сьогодні тут, щоб сказати, «Ні!» вбивству безпритульних тварин, їхній експлуатації у цирках, у наданні фото послуг. Вимагаю розслідування злочинів по відношенню до тварин».

Учасники маршу у Тернополі підписали «Універсал гуманності». Це документ щодо заборони використання тварин у цирках та жорстокого поводження з ними. Як повідомила організаторка маршу Людмила Чеховська, такі акції пройшли в усіх регіонах України. Найбільше зоозахисників зібралося у столиці.

«Хочемо, щоб Україна відмовилася від використання живих тварин для експериментів, вимагаємо заборони хутряних ферм, припинення масового вбивства безпритульних тварин, а також діяльності живодерів догхантерів. Вимагаємо створення зоополіції та запровадження дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами».

Додамо, у столиці біля центрального корпусу університету Шевченка зібралися тисячі зоозахисників. Деякі з них прийшли зі своїми улюбленцями. Таким чином вони привертали увагу суспільства до проблем, пов’язаних з жорстоким поводженням з тваринами.

Софія Романська