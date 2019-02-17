До уваги жителів Тернопільщини: повідомлення про надзвичайну ситуацію є фейком!

17/02/2019 0
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За інформацією управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА, сьогодні, 17 лютого, о 9:30 стався збій в програмному забезпеченні системи оповіщення області.

Інформація, що була передана по проводовому радіо та в засобах масової інформації про радіаційну небезпеку є недійсною. Радіаційна ситуація в області в нормі.

На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій! – наголошують у Тернопільській ОДА.

Причини збою з’ясовують.

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