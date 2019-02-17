До уваги жителів Тернопільщини: повідомлення про надзвичайну ситуацію є фейком!

17/02/2019 Розмір тексту:

За інформацією управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА, сьогодні, 17 лютого, о 9:30 стався збій в програмному забезпеченні системи оповіщення області.

Інформація, що була передана по проводовому радіо та в засобах масової інформації про радіаційну небезпеку є недійсною. Радіаційна ситуація в області в нормі.

На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій! – наголошують у Тернопільській ОДА.

Причини збою з’ясовують.