До уваги водіїв: де на Тернопільщині ускладнений рух транспорту

На Тернопільщині через ремонтні роботи обмежили рух автомобільного транспорту з 19 квітня до 25 квітня.

Про це йдеться на сторінці підрядної організації “Техно-Буд-Центр”, яка проводить ремонтні дорожні роботи, повідомляє Терміново.

“Інформація, щодо обмеження руху автомобільного транспорту на період 19.04.21- 25.04.21 на наступних автошляхах:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (Тернопіль-Бережани)

Реверсний рух автотранспорту на ділянці Тернопіль – Городище, ремонтні роботи на мостах в селах Підгороднє та Почапинці.

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

Реверсний рух автотранспорту на ділянці Теребовля-Копичинці

Р-39 Броди – Тернопіль

Реверсний рух на ділянці Манюки-Мшанець

Т-20-10 Збараж-Підволочиськ

Ремонтні роботи на моту в селі Скорики

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, ділянка Дарахів-Доброполе

Роботи на узбіччях та тротуарах.

Шановні водії! Для безпечного і безперешкодного проїзду ділянок ремонту будьте максимально уважними та дотримуйтесь усіх тимчасових вимог в організації дорожнього руху. Будьте взаємоввічливими!” – інформують у дописі.