Цього року абітурієнти можуть обрати лише один предмет для пробного ЗНО.

Про це повідомив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк. Пов’язано це із пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, дотепер пробне ЗНО можна було складати з двох предметів на вибір абітурієнта. Минулого року через карантин таке тестування проходило онлайн. Цьогоріч планують організувати очний пробний іспит, однак, лише з одного предмета. З інших предметів тестування можна буде пройти дистанційно.

«Абітурієнти можуть обрати пробне ЗНО з 12 предметів. Серед яких – українська мова, українська мова та література, іноземні мови, математика, фізика, географія, біологія, історія України. Для участі необхідно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, а також оплатити пробне тестування. Його вартість – 216 гривень. Після реєстрації буде створена персональна сторінка з відповідним кодом і паролем».

За перший день реєстрації 1157 українців подали заяви для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Найпопулярнішими предметами стали українська мова та література, а також англійська мова. Реєстрація триватиме до 19 січня включно. А відбудеться пробне ЗНО 10 квітня.