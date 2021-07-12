Петицію «Капітальний ремонт доріг Борщівщини (сполучення найвідоміших печер та Дністровського каньйону)» розглядають в обласній раді.

Подав її 15 квітня 2021 року Павло Савечко. Звернення набрало 517 із 500 необхідних голосів, і сьомого липня в облраді оголосили про початок його розгляду. Суть петиції в тому, щоб капітально відремонтувати окремі ділянки доріг Борщівщини.

– Борщівщина має всі шанси стати туристичним магнітом для українців та іноземців, – пише Павло Савечко. – Адже тут розміщенні: найвідоміші печери України “Кришталева” (с. Кривче), “Вертеба” (с. Більче-Золоте), “Озерна” (с. Стрілківці), “Оптимістична” (с. Королівка); Дністровський каньйон, який є одним із семи природних чудес України із дотичними каньйонами Нічлави та Серету; старовинні замки та культові споруди; санаторії, відпочинкові бази та дитячі табори; мегаліт в селі Монастирок та дендропарк у селі Гермаківка; щорічно проводяться фестивалі Маланки, борщу та вишиванки, тощо. При цьому, асфальтобетонне покриття окремих доріг місцевого значення перебуває у вкрай незадовільному стані, що негативно впливає на: економічний розвиток населених пунктів та процес залучення інвестицій; створення нових робочих місць та надходжень до місцевого бюджету; розвиток туризму та агропромислового сектору; отримання населенням соціальних, юридичних, банківських, освітніх та медичних послуг; оперативне реагування екстрених служб; функціонування громадського, службового та приватного транспорту, тощо. Пропонується проведення комплексного капітального ремонту асфальтобетонного покриття на ділянках доріг Т-20-15 (Борщів-Заліщики), С201601 (Нагірянка-Шупарка), С200503 (Касперівці-Збручанське) між селами Піщатинці – Срілківці – Королівка – Юр’ямпіль – Більче-Золоте – Глубочок – Констанція – Шупарка – Устя – Іване-Пусте Чортківського району Тернопільської області.

В обласній раді вже підготували проект рішення на підтримку петиції. На розгляд депутатів його винесуть на четвертому пленарному засіданні другої сесії облради, яка відбудеться 21 липня.