На Тернопільщині спостерігатимуться нічні заморозки. За прогнозами синоптиків, місцями стовпчики термометрів знижуватимуться до трьох градусів морозу. Втім, денної пори обіцяють досить теплу і сонячну погоду.

Мінлива хмарність з проясненнями, місцями штормові пориви вітру, підвищення температурних показників до 19 градусів – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. У регіоні зберігатимуться тенденції до потепління.

«Нічні заморозки 0-3 градуси спостерігатимуться подекуди в західних областях України. 5-го травня у більшості областей пануватиме суха сонячна погода, атмосферний тиск буде підвищеним. Вітер переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний. Температура повітря найближчої ночі очікується низькою, протягом дня-четверга стовпчики термометрів піднімуться до +12+16 градусів, у західних областях та в південній частині буде тепліше, +15+19 градусів. Найближчі результативніші дощі очікуються в Україні 8-9 травня. А поки що – заморозки, вітер, прохолодна ніч, теплий день», – розповідає синоптик Наталка Діденко.