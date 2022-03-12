Майже шість тисяч жителів Тернопільщини записалися до територіальної оборони.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Наразі діє 12 повноцінних добровольчих формувань, створених у місцевих громадах.
“Сформовано більше дванадцяти добровольчих формувань по області. Загалом на Тернопільщині тероборона в кількісному варіанті складає близько шести тисяч. Також ми ухвалили на нараді у Штабі оборони рішення щодо вигляду посвідчення, яке будуть видавати людям, що долучилися до добровольчих формувань. Зараз на вулицях багато людей зі зброєю. Але хочу наголосити: її добровольцям видають лише для виконання бойових завдань”, – зазначив Володимир Труш.
Перевірки добровольчих формувань також проведе Нацполіція області. Оскільки основні обов’язки щодо офіційного оформлення документів і координування дій усіх добровольчих формувань покладено на правоохоронців.