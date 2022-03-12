До територіальної оборони записалися майже шість тисяч мешканців Тернопільщини

Майже шість тисяч жителів Тернопільщини записалися до територіальної оборони.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Наразі діє 12 повноцінних добровольчих формувань, створених у місцевих громадах.

“Сформовано більше дванадцяти добровольчих формувань по області. Загалом на Тернопільщині тероборона в кількісному варіанті складає близько шести тисяч. Також ми ухвалили на нараді у Штабі оборони рішення щодо вигляду посвідчення, яке будуть видавати людям, що долучилися до добровольчих формувань. Зараз на вулицях багато людей зі зброєю. Але хочу наголосити: її добровольцям видають лише для виконання бойових завдань”, – зазначив Володимир Труш.

Перевірки добровольчих формувань також проведе Нацполіція області. Оскільки основні обов’язки щодо офіційного оформлення документів і координування дій усіх добровольчих формувань покладено на правоохоронців.