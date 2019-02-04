До Тернополя з’їхалися стрільці зі всієї України. ФОТО

04/02/2019 Розмір тексту:

Відкритий чемпіонат зі стрільби зібрав спортсменів з різних регіонів України. Змагання організували Клуб оборонної стрільби “Люті Їжаки” та обласна федерація прикладних стрілецьких видів спорту. Брали участь у поєдинку також військові.

Як розповів організатор чемпіонату Костянтин Басараб, змагання були відкритими для всіх охочих. Серед учасників – стрільці із Києва, Дніпра, Вінниці, Львова, Тернополя, Одеси, Запоріжжя.

«Дякуємо учасникам та суддям змагань за те, що приїхали, усім хто нас підтримав у організації та проведенні чемпіонату, особлива подяка командуванню та особовому складу 44-окремої артилерійської бригади, за надане стрільбище, оточення та медичне забезпечення. Завдяки спільним зусиллям вдалося організувати відкритий чемпіонат зі стрільби з гладкоствольної рушниці за правилами прикладної стрільби».

Переможці отримали кубки та дипломи. Також серед учасників змагань провели лотерею, головним призом якої стала помпова рушниця «Cobalt».

Софія Романська