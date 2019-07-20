Міжнародний фестиваль гончарів зібрав народних умільців з різних регіонів України та закордону.

Таке масштабне гончарське дійство організовують у Тернополі втретє. Цьогоріч на фестиваль приїхали майстри з Польщі, Білорусі, Угорщини, Румунії.

Ази гончарства на фестивалі могли осилити всі охочі. Адже у програмі було чимало майстер-класів від професійних гончарів.

«Зробити своїми руками глек, вазу чи тарілочку або якусь химерну фігурку, відчути глину на дотик і пройти бойове хрещення в незвичайній глиняні ванні – все це і набагато більше можна відчути, спробувати та побачити в Тернополі в парку Шевченка на міжнародному фестивалі гончарів “Не святі горшки ліплять”. Тут справжні професіонали закохані у свою справу, розкривають всю красу глини, показують, що вона в теплих руках оживає, змінюється, перетворюючись у справжній шедевр мистецтва», – зазначає учасниця фестивалю Марина Дашкевич.

За словами співорганізаторки фестивалю Уляни Андрійчук, збираються народні умільці з різних куточків України та світу втретє у Файному місті. Цього року фестиваль вирішили провести на новій локації – у парку Шевченка.

«Гончарний рух набирає обертів! Вже третій, а з нашими планами – лише третій Міжнародний фестиваль гончарів “Не святі горшки ліплять”. У програмі фестивалю: конкурси на майстерність і майстер-класи з гончарства, розпису та інших видів народних ремесел. Діє ярмарок української народної творчості; лекторій, де всі охочі зможуть почути та подискутувати з приводу висвітлюваних мистецьких тем».

Завершиться фестиваль гончарів у неділю концертною програмою. Родзинкою цьогорічного дійства стало виготовлення «Трипільської баби», на яку витратили понад півтисячі кілограмів глини. Працювали на скульптурою понад три десятки гончарів.

Софія Романська