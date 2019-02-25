До Тернополя з’їдуться юні піаністи

25/02/2019 Розмір тексту:

Другий відкритий конкурс піаністів «На батьківщині Василя Барвінського» відбудеться у Тернополі 1-3 березня. Організовують його Благодійний фонд «Соломія» у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Соломії Крушельницької.

Прослуховування та концертні виступи пройдуть у залі Тернопільської обласної філармонії, що на вулиці князя Острозького,11. Метою такого заходу є популяризація творчості видатного композитора, піаніста, педагога, громадського діяча, уродженця міста Тернополя Василя Барвінського та популяризація спадщини українського фортепіанного мистецтва.

– Минулого року до 130-річниці з дня народження Василя Барвінського ми провели перший такий конкурс і він мав успіх, – розповіла Лариса Римар, директор Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, організатор конкурсу. – У ньому взяли участь юні музиканти із п’яти областей, а цього разу ми очікуємо більше учасників. Ми звернулися за підтримкою до представництва фірми «Ямаха» і отримали попередню згоду, що вони з Києва на наш конкурс привезуть великий концертний рояль на три дні, і конкурсанти будуть виконувати конкурсні твори на професійному роялі. Оцінюватиме їх журі під керівництвом випускниці нашого навчального закладу, професора Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка Оксани Рапіти. У складі журі будуть професіонали з інших міст України та з Вроцлава. Василь Барвінський був не тільки педагогом, видатним піаністом, а й великим просвітителем. У період німецької окупації він за власні кошти відкривав у Галичині музичні школи. Говорив, що якщо ми будемо розвивати культуру, то й будемо розвивати свою державу. Це гасло, яке дуже близьке мені, і ми радіємо, що 1-3 березня будем поводити вже другий конкурс.

Участі у конкурсі візьмуть учні фортепіанних відділів шкіл естетичного виховання, музичних шкіл та шкіл мистецтв, студенти музичних училищ та коледжів. Змагання проходитиме серед трьох вікових категорій: 9-12 років, 13-15 років та 16-19 років.

Ольга Трач