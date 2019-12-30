Біля пам’ятника Івану Франку вони збирали корм, ліки для чотиролапих, а також підписи для підтримки законопроекту про заборону хутряного виробництва.

У холодну пору проблема з безпритульними тваринами загострюється, – зазначає учасниця акції, зоозахисниця Людмила Чеховська. Оскільки тварини на вулиці тяжко переживають низькі температурні показники. «Величезне спасибі небагатьом, але неймовірно крутим людям, котрі не пройшли повз людино-бурульок, котрі стояли біля пам’ятника І. Франку, а долучились до благодійної акції від БФ Faithful Friends – Вірні Друзі “Санта Лапус” зі збору необхідних для їхніх підопічних кормів та ліків. Я була тією бурулькою, котра збирала підписи під зверненням до депутатів про заборону в Україні хутряних ферм. Безмежно дякую усім, хто долучив свій автограф до звернення. Загалом, акція видалась непростою, враховуючи падаючий сніг і стояння при мінусовій температурі повітря. Під час акції підгодували декількох місцевих собачок, адже замерзлі кінцівки і бігаючі хвостики, котрі зазирали у очі перехожим не давали забути про те, що на відміну від нас, безпритульні тварини знаходяться на вулиці постійно, тому друзі, нагадуємо про безстроковий флешмоб «Допоможи пережити зиму» і дуже просимо бути милосердними до звірят, пускати їх погрітись у приміщення бодай на трішечки аби ті відновлювали сили і важливо по можливості підгодовувати їх, адже для них це питання життя і смерті. Спасибі усім людям з добрим серцем, котрі освічують темряву і зігрівають душу, роблячи світ трішки кращим!».

Отже, у Тернополі продовжується флешмоб «Допоможи пережити зиму». Жителів міста закликають не бути байдужими до безпритульних тварин і підгодовувати їх взимку.

Софія Романська