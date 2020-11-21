До Тернополя приїхав… майстер Йода. ФОТО

У Тернополі з’явився пам’ятник майстру Йоді – персонажу із відомої космічної саги “Зоряні війни”.

Про це повідомив у ФБ відомий тернопільський ресторатор Тарас Ковальчук.

“До нас приїхав, батько настоятель, міжгалактичний вчитель, Лисий, мастер Йода!”, – написав він у ФБ.





Читайте на цю тему:

“То пропонують собаку продати, то піти працювати в інше місце”, – тернопільський підприємець про дії влади. ВІДЕО

Релігією по карантину: у Тернополі ресторан стане храмом, а хостел – монастирем