До Тернополя прибули два потяги з біженцями із Харкова. ФОТО

Сьогодні, 3 березня, у Тернопіль прибуло два поверхових потяги з Харкова.

Проводиться організована евакуація людей з залізничного вокзалу. Всього прибуло два двоповерхових потяги, які після висадки пасажирів, відразу вирушили назад до Харкова за наступними бажаючими евакуюватися. Кількість людей підраховується, повідомляє Погляд.

Нагадаємо, усі потяги з України, зокрема Харкова, у західному напрямку зробили евакуаційними. Продаж квитків на ці рейси закрито, перевезення здійснюється безкоштовно. Пріоритет при посадці віддають дітям, жінкам та пенсіонерам.

Інформація для переселенців: куди звертатися у Тернополі для поселення, долучення до волонтерства та оборони міста

З кожним днем до Тернополя все більше прибуває внутрішньо переміщених осіб. Отож, ми зібрали усю необхідну інформацію, де переселенці можуть знайти житло, а також – як допомогти місту та Збройним силам України.

Поселення (житло). У Тернополі переселенці можуть отримати допомогу із житлом у Гуманітарному штабі, який знаходиться на ІІ поверсі залізничного вокзалу м.Тернополя (зал очікувань). Додаткова інформація за телефонами: (098)1747741 та (067) 8442278.

Там же вам допоможуть з продуктами, засобами гігієни та одягом.

Військовий облік. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які прибули до Тернополя з інших регіонів, зобов’язані зареєструватися та стати на військовий облік. Для цього необхідно звернутися у Тернопільську міську раду (вул.Листопадова, 5 з 09:00 до 17:00 год). Із собою мати паспорт та, при наявності, військовий квиток.

Волонтерство. Якщо ви можете допомогти своєю працею, записуйтеся у волонтери. Охочі стати волонтерами можуть заповнити одну з реєстраційних форм тут (допомога загальним волонтерством у штабах з прийому та видачі гуманітарної допомоги, надання психологічної допомоги, допомога у приготуванні їжі тощо) і тут. (допомога у перевезенні автомобілями).

Оборона та захист:

1) Бажаючі допомогти правоохоронця патрулювати місто можуть прийти в Українській дім «Перемога» за адресою б-р Тараса Шевченка, 27. Запис проводиться цілодобово. Добровольці допомагатимуть силовикам нести службу на блок-постах, патрулювати вулиці, охороняти об’єкти критичної інфраструктури тощо.

Правоохоронці перед патрулюванням проводять відповідний інструктаж із заходів безпеки.

2) Долучитися до лав Збройних сил України можна за адресою вул. Тролейбусна, 5 (колишній військовий комісаріат Тернополя). Бажано мати військовий досвід.

Нагадуємо, якщо ви побачили підозрілих осіб просимо повідомляти на лінію 102 або у чергові частини та територіальні відділи поліції. Знайти номера телефонів можна за посиланням.