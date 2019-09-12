На черговій сесії Тернопільської міської ради були внесені зміни до бюджету громади, відповідно до яких 4,6 млн грн спрямовано на потреби управління транспорту, комунікацій та зв’язку.

«Ці кошти, в основному, будуть використані на придбання додаткових низькопідлогових пасажирських автобусів марки MAN та тролейбусів, в рамках створення єдиної комунальної транспортної компанії», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Цими днями до Тернополя уже прибуло два низькопідлогових автобуси, а ще два прибуде до кінця тижня.

Нагадаємо, на маршрутах Тернополя зараз працює одинадцять комфортабельних низькопідлогових автобусів середнього та великого класів. Проїзд учнів, студентів та пільговиків у всіх комунальних автобусах та тролейбусах в Тернополі є безкоштовним.