«Тарас. Повернення», – кінострічку під такою назвою презентували тернополянам. У Палаці кіно представили допрем’єрний показ, який могли відвідати всі охочі. Приїхали на презентацію режисер і кіносценарист Олександр Денисенко, продюсер Володимир Філіпов і режисер Віктор Маляренко.

Показ фільму «Тарас. Повернення» розпочався зі спецпогашення конверта і марки, приурочених фільму.

«Дизайн марки і конверта був розроблений спеціально до фільму. Графікою займався наш колега зі Львова. Загалом тираж конвертів сягає до ста, марок – понад 150».

Фільм розповідає про останні тижні солдатської служби Шевченка на засланні в Новопетрівській фортеці на півострові Мангишлак у Казахстані. Сюжет фільму побудований на історії переслідування письменника агентами царської таємної поліції — «Охранки», – розповідає автор сценарію та режисер Олександр Денисенко. До речі, він видав однойменний роман, який можна прочитати, поки фільм вийде у загальний прокат.

«Вважаю, що масштаб роботи значний. Оскільки ми у фільмі задіяли близько 180 акторів, загалом відзняли до сорока локацій. Було непросто, оскільки ці локації у різних містах. Думаю цей фільм охоплює чи не найбільшу кількість локацій з сучасних українських фільмів. Хочу наголосити, що в стрічці ми не підносимо Шевченка на п’ятдестал. Ми намагалися відтворити ті події та ситуації так, як він їх переживав».

Нагадаємо, зйомки фільму тривали від Революції Гідності дотепер.

Софія Романська