З 31 липня до 2 серпня на Тернопільському міському стадіоні проходитимуть змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту.

Участь у змаганнях прийматимуть 16 команд зі всієї України, а це близько 160-ти найсильніших та найспритніших рятувальників країни.

Під час турніру учасники долатимуть смугу з перешкодами, здійснюватимуть бойове розгортання від пожежної мотопомпи та підніматимуться по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти.

Офіційне відкриття змагань відбудеться 31 липня о 13:00 год. на міському стадіоні за участі голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, Президента Федерації з пожежно-прикладного спорту України Григорія Реви, керівництва міста та області, керівників силових структур області, а також працівників і ветеранів пожежно-рятувальної служби на чолі з начальником управління ДСНС України у Тернопільській області Віктором Маслеєм.



