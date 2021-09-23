До Тернополя на велосипеді приїхав бельгійський студент, щоб допомогти жителям Східної України

Бельгійський студент українського походження Ярема Венгринович приїхав на велосипеді до Тернополя. Він подолав двоколісником майже дві тисячі кілометрів. Велотур чоловік присвятив збору коштів на притулок для вразливих родин на Луганщині.

Розпочав велосипедну подорож Ярема Венгринович у Брюсселі 28 серпня. Хлопець повинен був подолати понад 2 тисячі кілометрів шосейних, гірських і сільських доріг Бельгії, Німеччини, Чехії та інших країн Європи. Юнак фінішував у Тернополі вчора. На Театральному майдані хлопця зустріли жителі міста та уся його сім’я.

«Цікаво, що ті ділянки, які мені видавалися найскладнішими, десь у горах – я подолав найлегше. Складнощі з’явилися на рівнині: дорогою із Відня до Будапешту дув сильний зустрічний вітер. Було й справді важко», – розповідає велосипедист.

Додамо, грандіозну велоподорож Ярема Венгринович організував, аби зібрати кошти на підтримку сімей, якими опікується організація СОС «Дитячі Містечка України». Після фінішу Ярема планує поїхати на Луганщину, де мають відкрити центр для притулку родин, що втратили житло.