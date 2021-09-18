Бельгійський студент українського походження Ярема Венгринович їде на велосипеді до Тернополя. Він подолав двоколісником майже дві тисячі кілометрів. Велотур чоловік присвятив збору коштів на притулок для вразливих родин на Луганщині.

Ярема Венгринович — 23-річний студент з Бельгії. Він подолав понад 1900 кілометрів шосейних, гірських і сільських доріг Бельгії, Німеччини, Чехії та інших країн Європи. Попереду – ще 600 кілометрів Польщею та Україною. До Тернополя він прибуде 19 вересня. «Цікаво, що ті ділянки, які мені видавалися найскладнішими, десь у горах – я подолав найлегше. Складнощі з’явилися на рівнині: дорогою із Відня до Будапешту дув сильний зустрічний вітер. Було й справді важко», — розповідає велосипедист.

Додамо, Ярема народився та виріс у Бельгії. Його батьки – українці за походженням. Хлопець перейнявся долею дітей, котрі постраждали від війни на Сході, тож вигадав грандіозну велоподорож, аби зібрати кошти на підтримку цих сімей.