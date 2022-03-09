Онкохворих дітей з інституту раку привезли до Тернополя. Їх розмістили у благодійному фонді “Карітас”, а також у приміщеннях церков і громадських організацій.

У «Карітасі» облаштували близько 80 місць. Для переселенців підготували кімнати, в яких раніше працювала адміністрація благодійного фонду.

Олеся Кошльовська приїхала зі столиці. Дівчина перебувала в дорозі більше доби. “Ми встигли добратися у день обстрілів. Не думали про своє майно, хвилювалися лише за рідних і їхнє життя. Не знаємо, що чекає нас далі. Бо втратили майже все, над чим тривалий період працювали. Головне, що живі і здорові”.

До тернопільського “Карітасу” приїхали діти, які перебували в інституті раку. Разом із ними — їхні матері. “Ми спочатку орієнтувалися на 50 людей. Але до нас почало прибувати набагато більше. Ми не могли відмовити їм. Приймали на нічліг всіх, а потім шукали для них інші місця. Приїхали до нас також сім’ї з онкохворими дітьми, які перебували в Києві в інституті раку», – розповідає директор благодійного фонду “Карітас” о. Роман Загородний.

Тернопільщина продовжує приймати жителів областей, де ведуться активні бойові дії. У нашому регіоні вже розміщено понад 15 тисяч осіб. Усі люди поселені та забезпечені необхідними речами. Тих, хто виявляє бажання їхати далі, забезпечують транспортом та довозять до кордону. Також кожного дня область продовжує відправляти гуманітарну допомогу у міста, де зараз ведуться бойові дії.