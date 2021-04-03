З вересня діти без необхідних щеплень у Тернополі не зможуть відвідувати школи та дитячі садки.

Про це повідомив заступник директора міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Таке рішення передбачено законодавством України.

Сьогодні у Тернополі майже півтисячі дітей не мають необхідних щеплень і навчаються в школах. До вересня їм необхідно вакцинуватися. У протилежному — школярі не зможуть відвідувати навчальні заклади. Про необхідність щеплень батькам нагадуватимуть СМС-повідомлення. Вакцинацію у Тернополі проводитимуть 60 дільничих педіатрів. “За нашими даними, щеплень не мають 482 дитини, а відвідують школи. Є 736 дітей, які частково щеплені, це ті діти, які в період епідемії кору, паротиту, краснухи, були щеплені від кору, а інших щеплень не мають. Верховний суд показав всім, що на сьогоднішній день право на освіту стоїть трошки дальше права на охорону здоров’я, і тому постановлено, що всі діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, повинні бути щеплені. Ми маємо до 1 вересня 4 місяці, плануємо до першого вересня цю ситуацію змінити, в рази зменшити кількість дітей, які є на сьогодні не щеплені. Вони не зможуть відвідувати школу з 1 вересня. Що стосується дитячих дошкільних закладів, там таких набагато менше, практично немає. Є нещепленими ті діти, які мають протипокази. Ситуація у нас є керованою, профілактичні щеплення проводяться на 6 педіатричних філіалах міста щоденно. Ми проводимо їх за датою народження. І коли будемо оформляти форму 086, а це форма для загальноосвітнього навчального закладу, для тих, хто першого вересня йдуть до школи. У цій довідці будемо вказувати, чи дитина щеплена повністю”, – зазначив на засіданні міського оперативного штабу Володимир Кучма.

Додамо, Верховний суд визнав законним відсторонення від навчання у закладах професійно-технічної освіти, школах і закладах дошкільної освіти дітей, яким не зробили профілактичні щеплення. Це означає, що дошкільнятам та учням необхідно мати усі обов’язкові щеплення, передбачені Календарем профілактичних щеплень, щоб з 1 вересня мати змогу відвідувати садочки чи очно навчатися у школах та закладах професійно-технічної освіти.