Патріотичний вертеп завітав до тернопільських нацгвардійців. Військовослужбовцям представили оригінальну композицію у вигляді міні-вистави та дзвінкої коляди.

Актори відтворили часи козацтва, боротьбу за незалежність України в радянські часи та окупацію Криму у 2014-му році. Також вони репрезентували події російської агресії на Сході України, яка триває вже восьмий рік.

“У невеличкій виставі ми намагалися показати боротьбу України за незалежність. Обрали важливі моменти в українській історії. Не оминули і новітньої історії, а зокрема подій російської агресії проти України”, – зазначає учасник вертепу Андрій Іванюк.

Військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади колядували разом із акторами вертепів.

“Відчули справжній дух Різдва. Разом з вертепом заспівали кілька колядок. Було надзвичайно цікаво спостерігати за дійством, яке підготував вертеп. Оскільки це показує справжню історію, яку переживає Україна”, – додає гвардієць Олександр Островський. Патріотичний вертеп створили, щоб популяризувати традиції українського народу.