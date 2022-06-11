До тернопільських лікарень евакуювали хворих зі східних областей України.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Пацієнтів місцевих лікарень вдалося вивезти із зони бойових дій завдяки команді «Лікарі без кордонів».

З 31-го березня медики здійснили 25 поїздок та евакуювали 680 пацієнтів, – каже Ольга Ярмоленко. Допомогу хворим надають у безпечних областях, зокрема і на Тернопільщині.

«Евакуйовуються пацієнти зі сходу, які знаходилися там на лікуванні. Лікарі доставляють цих пацієнтів евакуаційним потягом до нас, в інші області. Ми продовжуємо надавати їм медичну допомогу. Серед пацієнтів є також і важкі хворі».

Додамо, у команді «Лікарі без кордонів» працює 4-ро українських медиків. Вони вивозять хворих з небезпечних населених пунктів.