До тернопільських артилеристів завітав Дід Мороз. ФОТО

02/01/2019 Розмір тексту:

Тернопільські артилеристи привітали своїх побратимів, й усіх тих, хто оберігав мир українців у Новорічну ніч. Також до військових завітав Дід Мороз з подарунками.

Як зазначив командир 44-ої окремої артилерійської бригади, полковник Сергій Баранов, 2018-ий рік для військових був досить складним і не минув без втрат.

«Рік був нелегким, але прожитий недарма. Рік сповнений подіями, в яких ми отримали здобутки та нові знайомства, перемоги та досягнення. Не обійшлось без втрат, про які жалкуємо та розділяємо сум разом із рідними. Проте ми не зламались, навпаки стали сильнішими, загартували дух до нових випробувань, які зустрінемо на шляху заради миру, процвітання, гідного майбутнього народу України. Впевнений, що Новий рік буде періодом успішних змін, а кожен день наповниться хорошими новинами, цікавими справами і приємними подіями. Ставлю у приклад тих, хто у ці дні боронить рідну землю і дає можливість мирним мешканцям зібратись у родинному колі. То ж нехай Новий рік та Різдво Христове наповнять серце вірою, надією та любов’ю, а служба на усіх рубежах пройде спокійно. Дякую усім військовослужбовцям та родинам за їх витримку, за розуміння, віру у зміни на краще», – наголосив Сергій Баранов.

До слова, волонтери разом з військовими передали у зону операції об’єднаних сил подарунки українським захисникам, а також вітальні листівки.

Софія Романська