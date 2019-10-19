«Якби не війна» – музично-театралізований проект під такою назвою реалізували у ТНЕУ.

Студенти разом з викладачами підготували виставу про події російсько-української війни. Присвятили твір Дню Захисника України.

Музична вистава «Якби не війна» створена на основі реальних фактів з російсько-української війни. Адже в основі твору – розповіді українських воїнів, – розповідає режисер-постановник, сценарист Алла Бінцаровська. Разом із студентами і викладачами виставу готували півмісяця.

«Проект «Якби не війна» ще більше згуртував нашу творчу команду. На сцені не було фальші — всі грали правдиво, невдавано, по-справжньому. Так, ми далеко не театрали-професіонали, але кожен намагався торкнутися самого серця глядача. До сліз, до болю, до оголеного нерва… Дякуємо всім учасникам проекту! Дякуємо глядачам! Сподіваємось, що ви покидали глядацький зал із відчуттям того, що ще більше любите свою країну і цінуєте її героїв».

Військову форму для акторів надали у 44-тій окремій артилерійській бригаді. До слова, наступний показ вистави відбудеться 31 жовтня о 14.00 в актовій залі ТНЕУ. Вхід – вільний для всіх охочих.

Софія Романська