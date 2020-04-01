З 1 квітня до населених пунктів, які розташовані поблизу Тернопільської міської територіальної громади, будуть курсувати спеціальні рейси.

Таке рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Транспортне сполучення в час карантину запроваджене для забезпечення доїзду людей на роботу, наприклад, у медичні та правоохоронні установи, або ж у аварійні служби. Спецрейсами зможуть скористатися мешканці нищевказаних населених пунктів при наявності у них спеціального проїзного квитка.

Уже з 01.04.2020р. стартувало виконання спеціальних рейсів за маршрутом «Тернопіль – Глядки – Кобзарівка», відповідно до розкладу:

Відправлення з Глядок – 6:25, Чернихів – 6:35, Кобзарівка – 6:50, Іванківці – 7:10, Малашівці – 7:20, Д.Івачів – 7:33, Плотича – 7:35.

В зворотному напрямку відправлення о 18:00 від вул. Бродівської (6-ий магазин).