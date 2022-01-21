До 110 річниці з дня народження українського політичного та військового діяча, активного діяча ОУН, нашого земляка Ярослава Стецька випустили спеціальний конверт, марку та виготовили поштовий штемпель.

Спецпогашення поштової продукції відбулося 19 січня у приміщені громадської організації «Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих», що на бульварі Тараса Шевченка, 1.

Проект конверту, марки і штемпеля розробив Юрій Заблоцький. Марку і конверт «Укрпошта» видала тиражем 140 штук. А штемпель наступного після погашення дня відправили до музею «Укрпошти» у Києві. Конверт прикрашає фотографія народного історико-меморіального музею Ярослава і Слави Стецьків у Великому Глибочку. Марка виготовлена за проектом «Власна марка» і на ній розміщена фотографія політичного діяча.

– Марка, яку ми презентуємо є цінною, – каже Любов Гринчишин, директор Тернопільської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта». – Виготовлена невеликим накладом – 140 штук, і ще більш ціннішою вона буде у колекціях філателістів. Цю святкову марку і конверт будемо погашати поштовим штемпелем, який дійсний тільки один день. З допомогою поштової марки є можливість звістку про річницю з дня народження Ярослава Стецька донести до друзів, знайомих, рідних, близьких у різних куточках України і світу.

Після спецпогашення відбулася презентація виставки «Державотворчий чин Ярослава Стецька» та відеоролика спогадів Ярослава Стецька про події 30 червня 1941 року, який підготували у КП «КіноДністер».