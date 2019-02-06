До православної церкви України на Тернопільщині приєдналася дванадцята громада

06/02/2019 Розмір тексту:

Дванадцять релігійних громад на Тернопільщині перейшли до Православної церкви України. Сьогодні було затверджено перехід громади зі села Мирове Шумського району. Відповідний указ підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

У громаді села Мирове Шумського району провели опитування, в результаті – за перехід проголосували 166 парафіян, проти – 116 осіб. Відтак було прийнято рішення про перехід громади до Православної церкви України.

«5 лютого задовільнено прохання парафії Святого Архістратига Михаїла села Мирове Шумського району про прийняття до Православної церкви України. Це уже дванадцята релігійна громада на Тернопільщині, яка ухвалила рішення про перехід до ПЦУ. До слова, священик, який служив на цій парафії, рішення більшості громади про перехід не підтримав. Ми ще будемо продовжувати переговори про це зі священиком», – зазначив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Додамо, раніше до складу Православної церкви України приєдналося шість громад з Шумського району. Також відповідні рішення прийняли громади у селі Гніздичне Збаразького району, три громади у Бучацькому районі, та ще одна громада з Кременецького району.

Софія Романська