29-30 грудня у Байковецькій громаді оголошено жалобу за загиблим захисником України Олегом Саїком.
Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці.
“До останньої хвилини жевріла надія: він живий, він повернеться з поля бою…
Але війна невблаганна: на днях стало відомо, що Олег Саїк з Чернелева-Руського, який 16 грудня після жорстокого бою з російськими окупантами пропав безвісті, загинув”, – ідеться у повідомленні.
Сьогодні, 29 грудня, Герой назавжди повернеться у рідне село. Односельці, друзі, знайомі та всі, хто хоче вшанувати подвиг захисника України, зустрінуть його в 11 год. Панахида розпочнеться о 19 год.
Похорон відбудеться в п’ятницю, 30 грудня, о 12 год. за адресою: с. Чернелів-Руський, вул. Володимира Гарматія, 14.
Вічна пам’ять Герою!