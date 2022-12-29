“До останньої хвилини жевріла надія”: сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло Захисника, котрий зник під час бою два тижні тому

29-30 грудня у Байковецькій громаді оголошено жалобу за загиблим захисником України Олегом Саїком.

Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці.

“До останньої хвилини жевріла надія: він живий, він повернеться з поля бою…

Але війна невблаганна: на днях стало відомо, що Олег Саїк з Чернелева-Руського, який 16 грудня після жорстокого бою з російськими окупантами пропав безвісті, загинув”, – ідеться у повідомленні.

Сьогодні, 29 грудня, Герой назавжди повернеться у рідне село. Односельці, друзі, знайомі та всі, хто хоче вшанувати подвиг захисника України, зустрінуть його в 11 год. Панахида розпочнеться о 19 год.

Похорон відбудеться в п’ятницю, 30 грудня, о 12 год. за адресою: с. Чернелів-Руський, вул. Володимира Гарматія, 14.

Вічна пам’ять Герою!