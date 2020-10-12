До останнього рятував людей: у Тернополі від коронавірусу помер ще один лікар

“До останнього рятував людей”: від коронавірусу помер лікар Тернопільської районної лікарні.

Від COVID-19 помер лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільської центральної районної лікарні Олег Петренко. Серце медика припинило битися 8 жовтня, повідомляє ТСН.

“На 67-му році передчасно пішов із життя, лікар-анестезіолог-реаніматолог КНП Тернопільської районної ради “Тернопільська центральна районна лікарня” Петренко Олег Васильович”, — повідомили в упpавлінні охоpони здоpов’я Теpнопільcької облаcної деpжавної адмініcтpації.

Зазначено, що це вже шоста смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

“Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть близької людини. Медика, який до останнього рятував інших від COVID-19. Сам не зміг…

Світла пам’ять про Олега Васильовича, справжнього громадянина та медика назавжди залишиться в серцях усіх, хто з ним працював, спілкувався і щиро поважав за його працю і відповідальність за життя та здоров’я пацієнтів. Вічна пам’ять!”, — йдеться у повідомленні.

У КНП Тернопільської районної ради “Тернопільська центральна районна лікарня” Олег Петренко працював з 2006 року. Двічі перебував у Лівії,як медик за контрактом. Остаточно повернувся працювати в Тернопільську ЦРЛ у 2017 році.

Свого часу працював лікарем-анестезіологом у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії ТМКЛ №3 та Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше у Почаївській лікарні помер лікар Іван Венжинович. Його обличчя відоме всій країні. Світлина Івана Венжиновича була розміщена на рекламних щитах під час кампанії “Дякуємо за життя”. Лікарю був 51 рік, він потрапив до лікарні з пневмонією та підозрою на коронавірус.