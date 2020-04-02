Волонтери Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування приїжджатимуть до дому літніх одиноких жителів обласного центру. Вони допомагатимуть вирішити побутові питання, а також із-за потреби привозитимуть продукти.

У період карантину традиційні зустрічі людей старшого віку у територіальному центрі не проходять, – повідомив директор закладу Віталій Хоркавий. Однак працівники центру продовжуватимуть надавати допомогу людям з інвалідністю та одиноким літнім жителям.

«Не зважаючи на карантин, в людей виникають різні життєві потреби.

Працівники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) виїжджають на допомогу відвідувачам терцентру у зв’язку з терміновою необхідністю. Нещодавно учасники мобільної групи доставили засіб реабілітації до першої міської лікарні, де перебуває на даний момент потребуюча та передали його родичу хворої.

Наші контакти: 22-02-62 або 067 530 59 40».

Додамо, допомагають потребуючим жителям у Тернополі і волонтери благодійного фонду «Карітас». Там готують їжу не лише для одиноких людей, а й для безхатьків.

Софія Романська