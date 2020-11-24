До Нового року м’ясо на Тернопільщині може стати делікатесом

Протягом року м’ясо на тернопільських ринках здорожчало майже на чверть. Про це повідомляють статистики краю. Тенденцію пов’язують з кризою, сезонністю та скороченням поголів’я великої рогатої худоби і свиней.

За інформацією державної служби статистики, яловичина здорожчала на 30%, свинина — на 15%.

“Вартість м’яса коливається, залежно від виробника. У роздріб ціна на яловичину нині коливається від 110 до 160 гривень за кілограм. Це на 15% вище, ніж влітку. Свинина дешевша, але ціни залежать від виду м’яса. Для виробника зараз непроста ситуація, бо збут значно скоротився. Очікуємо, що ближче до новорічних свят ситуація на ринку трохи покращиться”, – каже керівниця торгової мережі Ольга Гусар.

Через дорожчання сировини, підвищилася вартість готових м’ясних і ковбасних виробів. Хоча попит на цю продукцію під час карантину значно знизився.