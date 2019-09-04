До місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували 2 млрд 716,8 млн грн платежів у січні-серпні цього року.

Це перевищило очікувані надходження на 7,1 відсотка. Відтак бюджети додатково отримали 180,9 млн гривень. Порівняно з січнем-серпнем 2018 року сплата зросла на 473 млн грн або на 21,1 відсотка.

Найбільше надійшло до місцевих бюджетів таких платежів: податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Так, з початку року сплачено 1 млрд 829 млн грн податку на доходи з фізичних осіб, що на 348,5 млн грн більше, ніж минулого року. Представники малого бізнесу перерахували 410,6 млн грн єдиного податку, а це на 62,8 млн грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Плати за землю перерахували 252,2 млн грн, а це плюс 42,3 млн грн до минулого року. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 85,5 млн грн, що на 21,8 млн грн більше, ніж у січні-серпні минулого року. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 65,1 млн грн акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Лише впродовж серпня 2019 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 401,4 млн гривень, що на 5,9 відсотка більше, ніж очікувалось. Отож, бюджети додатково отримали 22,4 млн гривень. Порівняно з серпнем минулого року приріст надходжень склав 63,3 млн грн або на 18,7 відсотка більше.

Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області