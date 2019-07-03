Впродовж січня-червня 2019 року до місцевих бюджетів краю надійшло 1 млрд 939,6 млн грн податкових платежів. Це «плюс» до очікуваного – 124,6 млн гривень.

Порівняно з відповідним минулорічним періодом надходження зросли на 20,7 відсотка або 332,6 млн гривень.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопілля, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб цього року склали 1 млрд 341,3 млн грн, що на 23,5 відсотка або 254,9 млн грн більше, ніж у першому півріччі 2018 року.

Наступний за рівнем надходжень – єдиний податок. Зокрема, особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів 291 млн грн, що більше за шість місяців минулого року на 17,2 відсотка або 42,8 млн гривень.

До місцевих скарбниць цьогоріч також спрямували 164,3 млн грн плати за землю, що на 17,9 відсотка або на 25 млн грн більше, ніж у січні-червні 2018 року.

Лише за червень цього року доходи місцевих бюджетів склали 344,3 млн грн, що на 43,1 млн грн більше відповідного минулорічного періоду. Зокрема, платники сплатили 272 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 22,7 млн грн єдиного податку та 30,3 млн грн плати за землю.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області