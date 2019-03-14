Впродовж січня-лютого 2019 року до місцевих бюджетів Тернопілля платники податків, які обрали спрощену систему оподаткування, сплатили 142 млн 445,6 тис. грн єдиного податку.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук.

«Порівняно з відповідним минулорічним періодом надходження цього платежу зросли на 18 млн 182,7 тис. грн або плюс 14,6 відсотків», – зазначив посадовець.

Майже 62,4 відсотки єдиного податку спрямували приватні підприємці. Вони сплатили з початку року 88 млн 892,3 тис. грн єдиного податку. А це на 16 млн 427,7 тис. грн більше, ніж у минулому році.

Спрощенці-юрособи спрямували до місцевих бюджетів області 19 млн 498,5 тис. грн цього платежу.

За січень-лютий платники-єдинники сплатили також 34 млн 54,8 тис. грн фіксованого податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 3 млн 467,4 тис. грн або додатково 11,3 відсотки.

За словами заступника начальника фіскального відомства в області, єдиний податок – це платіж, який спрямовується у повному обсязі до місцевих скарбниць. Тому суб’єкти господарювання, які обирають спрощену систему оподаткування та сплачують своєчасно податки, сприяють розвитку і благоустрою місцевих територіальних громад, втіленню їхніх програм та соціальних потреб.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області