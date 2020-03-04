Про дитину з пораненнями на лінію “102” 3 березня у Чортківський відділ поліції повідомив лікар. На місце події виїжджали правоохоронці.

У дитини медики виявили два порізи на шиї та підборідді. Хлопчику наклали шви. На щастя, вени та артерії не пошкоджені.

Правоохоронці встановлюють причини травмування дитини, адже порізи схожі на ножові.

Правоохоронці опитують сусідів та батьків потерпілого. Відомо, що в родині, окрім потерпілого є ще двоє дітей.

Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повідомляють у поліції.