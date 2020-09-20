На Тернопільщині об’єкти теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період стовідсотково не готові.

Про це йшлося на засіданні антикризового енергетичного штабу. Відтак комунальники пришвидшують темпи, до старту опалювального сезону залишилося близько місяця.

На підготовку до періоду теплопостачання вже витратили понад сто мільйонів гривень. Кошти спрямували здебільшого на ремонт і модернізацію котелень.

«Проведено роботи з реконструкції, технічного переоснащення, дооснащення, заміни, встановлення нових котлів на 11 котельнях теплокомуненерго на загальну суму 108,5 млн гривень. Рівень підготовки до опалювального сезону складає 90%. Готуємо котельні усіх форм власності, 1 125 об’єктів соціально-культурного призначення. Здійснено ремонт/заміну водопровідних, каналізаційних та теплових мереж. Замінено 35 котлів на відомчих котельнях області. Створено запас вугілля у кількості 236,4 тонн. Здійснено капітальний/поточний ремонт 266,8 тис. квадратних метрів вулиць і доріг, заготовлено 23,8 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук.

Додамо, загалом в області діє 1186 котелень різних форм власності. Правда, більшість із них – застарілі та енергозатратні. Також на Тернопільщині переходять на альтернативні джерела енергії, оскільки вартість газу ймовірно далі зростатиме.

Софія Романська