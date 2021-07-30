Двадцять три ініціативи жителів Тернопільської громади, які стали переможцями «Громадського бюджету 2021» мають бути завершені до кінця цього року. Із них, як повідомили у міській раді, вже майже готові чотири: три великі та одна мала.

Це проекти під назвами «Безпечна дорога до знань», «Капітальний ремонт волейбольного поля», «Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10», та «Новий освітній простір для громади «Кінотеатр просто неба».

Заплановано, що всього у серпні будуть реалізовані одинадцять проектів: шість великих та п’ять малих. Зараз вони на різних етапах готовності. Решта проектів будуть реалізовані впродовж вересня-грудня.

Усі великі переможці «Громадського бюджету» стосуються благоустрою територій шкіл або влаштування спортивних локацій на їхніх територіях. Тож логічно, що до вересня вони мають бути готові. Дещо пізніше, вже у перший місяць осені, планують завершити проект «Живемо спортивно» у школі №15. Зараз там тривають земляні роботи та вирівнювання території.

Із шістнадцяти малих проектів дев’ять також стосуються спортивних, ігрових, креативних, відпочинкових просторів у школах. Заплановано, що вони будуть завершені у серпні-вересні.

Минулого року переможцями стали 7 великих та 16 малих проєктів громадського бюджету. На їх реалізацію спрямовано понад 15 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Нагадаємо, що вже з першого вересня розпочнеться прийом проектів, які будуть реалізовані за кошти міського бюджету у наступному році.