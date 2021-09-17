Понад дві сотні нових випадків COVID-19 виявили на Тернопільщині учора. За інформацією обласного центру контролю хвороб, протягом тижня у регіоні простежуються негативні тенденції.

Епідемічна ситуація у краї ускладнюється упродовж місяця. Відтак епідеміологи розглядають варіант посилення карантину.

“Загрозу основну несуть невакциновані жителі краю. Оскільки сьогодні більшість хворих — це нещеплені люди. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування має бути не більше 4%, у нас цей показник становить понад 10%. Тривалий період у нас спостерігається перевищення цього показника. Завантаженість ліжок має бути не вище 65%, у нас цей показник наближається до 40%. Наразі є достатньо ліжок, облаштованих киснем. Медична система охорони здоров’я поки що витримує навантаження. Інтенсивний показник по області складає 148,4. Десять територій в області цей показник перевищують. Переведення до “жовтої” зони можливе в разі перевищення показників протягом трьох днів”, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, на Тернопільщині почастішали летальні випадки з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Зокрема, медики почали реєструвати смерті серед молодих людей.