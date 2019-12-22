У Тернополі заборонено реалізовувати петарди, феєрверки та інші піротехнічні засоби. Порушників чекають штрафи до двох тисяч гривень

Заборона стосується не лише використання петард, а й продажу чи будь-якої іншої реалізації, – зазначає речниця Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. При виявленні порушників, поліція просить телефонувати за номером 102.

«Якщо ви помітили осіб, які запускають феєрверки, або ж чуєте характерний від них звук, одразу ж повідомляйте на спецлінію 102! Під час новорічних свят будьте особливо обережні. Згідно статті 195-6 КУпАП порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів – тягне за собою накладення штрафу у сумі від 595 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів. Утримайтеся від таких «веселощів». Поважайте спокій інших громадян та не наражайте нікого на небезпеку».

Нагадаємо, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про заборону використання піротехнічних засобів через військові дії на Сході України у липні 2014 року. Заборона діятиме до завершення російсько-української війни.

Софія Романська