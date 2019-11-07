Жорстоке поводження в родинах – факти непоодинокі. Від початку року тернопільські поліцейські зареєстрували понад чотири з половиною тисячі заяв та повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством.

Аби своєчасно реагувати на такі факти, у Тернополі запрацювала мобільна група поліції з протидії домашньому насильству. До її складу увійшли вісім працівників, яких обрали з числа патрульних, дільничних офіцерів та співробітників ювенальної превенції. Поліцейські виїжджатимуть на виклики, пов’язані із повідомленнями про насильство в сім’ях.

Для ефективної роботи мобільна група отримала новий автомобіль, оснащений відповідно до сучасних вимог, та службову техніку: ноутбук, планшет, бодікамери, док-станцію, відеореєстратор, відеокамеру, термопринтер. Це дасть можливість поліцейським оперативніше реагувати на повідомлення від громадян та чітко фіксувати факти вчинення домашнього насильства, що надалі слугуватиме доказовою базою під час розгляду даних справ у суді.

Як розповідає інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Дмитро Адамович, майже півтора місяці мобільна група працювала в тестовому режимі в обласному центрі. За цей період поліцейськими було здійснено 253 виїзди на повідомлення про факти домашнього насильства, складено 127 адміністративних протоколів та винесено 92 термінових заборонних приписи.

Щодня до поліцейських надходить 5-7 викликів від тих, хто потерпає від сімейних тиранів. Виїхавши на місце події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності та винесення термінового заборонного припису кривднику.

Серед основних завдань мобільних груп також проведення профілактичної роботи та надання допомоги постраждалим особам від домашнього насильства.

– Правоохоронці проводять профілактичну роботу, вручають пам’ятки з номерами гарячих ліній, аби люди знали, куди звертатися у разі насильства, – розповідає Дмитро Адамович.

Поліцейські закликають жінок, дітей та чоловіків не замовчувати факти домашнього насильства та не боятися звертатись за допомогою.