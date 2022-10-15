14 жовтня «Укрпошта» ввела в обіг поштові марки у марковому аркуші «Слава Збройним Силам України!».

Цей випуск – благодійний. Номінал кожної марки – U – відповідає тарифу для пересилання простого листа вагою до 50 грамів в межах України плюс 8 гривень – додатковий номінал призначений для відрахування на благодійної пожертви на потреби ЗСУ. Спеціальне спецопогашення поштової продукції відбулося в усіх відділеннях «Укрпошти», в тому числі і в Тернополі.

– Марковий аркуш містить шість марок із зображенням різних підрозділів ЗСУ: «Десантно-штурмові війська ЗСУ», «Військово-Морські Сили ЗСУ», «Сухопутні війська ЗСУ», «Сили територіальної оборони ЗСУ», «Сили спеціальних операцій ЗСУ», «Повітряні Сили ЗСУ», – розповіли під час спецпогашення. – Загальний тираж маркового аркушу – один мільйон примірників. Разом з марками випущена поштова продукція: конверт та поштові кратки з символікою ЗСУ. Автор художніх марок, конвертів першого дня та карток Антон Хрупін.

Придбати поштовий випуск, починаючи з 14 жовтня можна у всіх міських відділеннях «Укрпошти» та в офіційному онлайн-магазині підприємства. Його також продаватимуть на офіційних онлайн-магазинах «Укрпошти» на маркет-плейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay, Amazon. На продаж конверту «Перший день» діє обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна замовити до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок одного виду на одне замовлення.