1800 жителів краю щепилися від COVID-19 учора на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії Марія Павельєва. Загалом в області зробили майже 90 тис. щеплень.

У краї діє 57 пунктів щеплень, також працює 30 мобільних бригад. Щодоби вакцинують майже дві тис. людей.

«Кількість вакцинованих постійно зростає, але наразі цього не достатньо, щоб ми могли говорити про вплив колективного імунітету і захист від коронавірусної інфекції. Більшість освітян вже щеплено. Ми навіть охопили вищі навчальні заклади. Є план МОЗ. Йдеться, щоб до Дня незалежності вакцинувати 70% населення. Ми йдемо до цієї цілі, але чи досягнемо її залежить від наявності вакцини. Якщо МОЗ нас буде забезпечувати достатньою кількістю вакцини, то ми будемо вакцинувати людей і будемо досягати тих відсотків, які перед нами стоять», – зазначила Марія Павельєва.

Додамо, вихідними усіх охочих імунізуватимуть вакциною Pfizer. Щеплення проводитимуть у центрах вакцинації в Тернополі, Чорткові та Заліщиках.