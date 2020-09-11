МОЗ оновило перелік карантинного зонування. Зокрема, до «червоної» зони епідемічної небезпеки потрапило на Тернопільщині ще два райони – Заліщицький і Збаразький. Відтак на цих територіях вимагатимуть посилення карантину.

З 14 вересня у «червоній зоні» перебуватиме дев’ять районів області, а саме: Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський, а також міста: Тернопіль, Бережани, Чортків.

«Ми бачимо, що кількість адміністративних територій, які потрапляють до «червоної» зони збільшується. Це дуже негативна тенденція, оскільки, якщо туди потрапить 70% нашої території, то державна комісія з ТЕБ а НС може прийняти рішення, що переведення цілої області в червону зону, це означатиме, що вся область повинна повернутися до суворого карантину. Для нас зараз важливо перервати епідемічний процес, щоб COVID-19 не так інтенсивно поширювався. Тому прохання до всіх – дотримуватися карантину», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, учора на Тернопільщині додалося 245 нових випадків COVID-19, також зареєстровано 4 нових летальних випадки.

Софія Романська