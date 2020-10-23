Ще чотири населені пункти на Тернопільщині можуть потрапити до “червоної” зони.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Йдеться про Козівський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський райони. Там захворюваність перевищує 320 випадків на сто тисяч населення.

Наразі у “червоній” зоні на Тернопільщині перебуває сім населених пунктів: Тернопіль, Бережани, Кременець, Чортків, Борщівський, Заліщицький, Монастириський райони. До цієї карантинної зони можуть перевести ще чотири адміністративні території, – каже Оксана Чайчук. Рішення буде прийнято на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС у п’ятницю. “До вчорашнього дня в нашій області у “червоній” зоні було сім адміністративних територій. Ми проаналізували показники захворюваності, і було визначено, що до “червоної” зони потрапляють ще, як мінімум, три адміністративні території — це Козівський район, Підволочиський, Підгаєцький район. Також досить високі показники маємо у Тернопільському районі, вони перевищують 320 випадків на сто тисяч населення, що передбачає переведення до “червоної” зони епідемічної небезпеки. Територія у “червоній” зоні залишається протягом чотирнадцяти днів”.

Епідеміологи припускають, що після виборів на Тернопільщині ситуація з коронавірусом ще ускладниться. Адже в результаті збільшення кількості соціальних контактів, зростає рівень захворюваності.