До бюджетів Тернопільщини за минулий рік надійшло понад 3,6 млрд гривень

09/01/2019 Розмір тексту:

Впродовж січня-грудня 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 3 млрд 636,1 млн грн податкових платежів. Це «плюс» до очікуваного – 141,3 млн гривень. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 24% або 703,2 млн гривень.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопілля, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб минулого року склали 2 млрд 467,8 млн грн, що на 26,8% або 521,8 тис. грн більше, ніж у 2017 році.

Наступний за рівнем надходжень – єдиний податок. Зокрема, «спрощенці» сплатили до бюджетів понад 560,5 млн грн, що більше за дванадцять місяців 2017 року на 28,3% або 123,8 млн гривень.

До місцевих скарбниць торік також спрямовано 310,5 млн грн плати за землю, що на 7,3% або на 21,1 млн грн більше, ніж у січні-грудні 2017 року.

Лише за грудень 2018 року доходи місцевих бюджетів склали 365,3 млн грн, що на 51,5 млн грн більше відповідного періоду 2017 року. Зокрема, платники сплатили 293,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 27,8 млн грн єдиного податку та 25,8 млн грн плати за землю.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області