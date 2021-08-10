Сьогодні Національний банк України ввів в обіг монету, привячену 30-й річниці Незалежності. Вона виконана за мотивами картини відомого художника з Тернопільщини Олега Шупляка.

“Присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України. Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна держава. Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині”, – повідомляють у головній фінансовій установі країни.

На аверсі монети розміщено композицію, що символізує Україну, – безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА (праворуч півколом), 2021 (ліворуч від герба), номінал монети – 5 ГРИВЕНЬ (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку (використано тамподрук), що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації, тобто забезпечує збереження, передавання і відтворення інформації, та півколом розміщено написи: 30 РОКІВ (угорі ліворуч на матовому тлі) НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (праворуч на дзеркальному тлі).

Над монетою працював художник з Тернопільщини Олег Шупляк, який відомий створенням серії картин із оптичними ілюзіями “Двовзори”, а також скульптор Володимир Атаманчук. Програмне моделювання виконав Юрій Лук’янов.

Заявлений тираж пам’ятної монети – 35 тисяч штук.