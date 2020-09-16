За дотриманням обмежувальних карантинних заходів суб’єктами господарювання стежать співробітники поліції. В кожному районі створені рейдові групи до яких входять відповідальні за цей напрямок роботи поліцейські та фахівці Держпродспоживслужби.

На сьогодні ситуація на Тернопільщині залишається складною. Кількість громадян, інфікованих на COVID-19, зростає щодня. Найвищий рівень епіднебезпеки – червоний, встановлено у 9 районах краю та трьох містах – у Тернополі, Бережанах, Чорткові. Наразі в області немає жодного району, який належить до «зеленої зони».

Поліція області продовжує посилено контролювати дотримання протиепідемічних заходів задля запобігання подальшого розповсюдження коронавірусу.

– Щоденно працівники поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби перевіряють роботу різних суб’єктів господарювання. Якщо виявляють порушення, фіксують їх та складають протокол за статтею 44-3 КУпАП, – розповідає інспектор сектору охорони громадського порядку Тернопільського відділу поліції Тарас Турчак. Під час рейдів правоохоронці відпрацьовують громадські місця, транспорт, заклади харчування, ринки, нічні клуби. За минулу добу поліцейські склали 33 адмінпротоколи за порушення карантинних норм.

Протоколи отримали власники закладів громадського харчування за неприпинення роботи, водії та перевізники за здійснення пасажирських перевезень, а продавці за торгівлю без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Такі порушення, згідно санкції ст. 44-3 КУпАП, тягнуть за собою штраф на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Поліцейські продовжують перевірки та закликають громадян виконувати вимоги адаптивного карантину.