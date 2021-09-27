У Чернігові завершився літній чемпіонат України з біатлону. У змаганнях брали участь біатлоністи основи збірної України. Дві медалі – золоту та срібну завоював тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний.

Як повідомили у Федерації біатлону України, у чоловічому спринті на третій сходинці п’єдесталу розмістився Денис Насико, а вищі місця завоювали Богдан Цимбал і Дмитро Підручний.

“Вони саме в такому порядку один за одним і стартували, і також дружно прибули на фініш, допустивши по одному промаху в гонці. З невеликою відмінністю Богдан єдиний раз помилився в лежці, а Дмитро – на стрільбі стоячи. В результаті Богдан Цимбал посів перше місце, а Дмитро Підручний став другим. У гонці переслідування першим на дистанцію відправився Богдан Цимбал, в cеми секундах після нього – Дмитро Підручний, а також Денис Насико. На першій стрільбі Діма і Денис помилилися по одному разу, в той час як Богдан влучив 5 з 5. На другому вогневому рубежі Підручному вдалося закрити всі мішені і вирватися в лідери, так як Цимбал не влучив тричі, випавши з числа претендентів на медалі. Тим часом Артем Тищенко, який стартував п’ятим, пройшов обидві стрільби лежачи на “0” і підібрався до призових місць. А відстрілявшись ідеально і на стрільбі лежачи, завоював впевнене срібло. Тарас Лесюк зі стартового 6-го місця піднявся до призової трійки, допустивши три промахи сумарно”.

Відтак у гонці переслідування Дмитро Підручний здобув перемогу, срібним призером став Артем Тищенко, а бронзовим – Тарас Лесюк.