Річну стипендію на 50 тисяч гривень та премію у розмірі 100 тисяч гривень отримав тернопільський біатлоніст, Чемпіон світу Дмитро Підручний.

Сертифікати на отримання грошової винагороди, а також почесну відзнаку ТОДА – нагрудний знак «Гордість Тернопілля» – спортсмену вручили 26 березня під час засідання колегії облдержадміністрації. Відзнаки Дмитро Підручний отримав, як зазначив заступник голови ТОДА Ігор Вонс, «за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури, спорту України, досягнення високих спортивних результатів на чемпіонаті світу з біатлону та піднесення міжнародного престижу України».

– Всі ви бачили в яких умовах тренуються наші хлопці-спортсмени і бачили виступи Дмитра, – сказав Степан Барна, голова ТОДА, вручаючи відзнаки спортсмену. – Дмитре, ми гордимося тим, що є такі хлопці як ти, оскільки подаєш для інших хлопців і дівчат приклад, якими вони мають стати. Сьогодні ми почали говорити про спорт, очевидно що ми не зробили найбільше, але ті кроки, які робимо у напрямку спорту є досить відчутні.

Нагадаємо, що 10 березня Дмитро Підручний на Чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді переміг у гонці переслідування серед чоловіків. Це його перша золота медаль на чемпіонатах світу та перша в історії українського біатлону у змаганнях серед чоловіків.

Дмитро Підручний – майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, учасник ХХІІІ Зимових Олімпійських ігор – 7 та 9 місця, посів 4 місце на Літньому чемпіонаті світу-2018 з біатлону у змішаній естафеті, був срібним призером етапу Кубка світу у змішаній естафеті, переможцем змішаної естафети в чемпіонаті Європи-2018. Він представляє Тернопільську обласну Школу вищої спортивної майстерності та обласне Фізично-спортивне товариство «Динамо». Цього року Дмитро Підручний був відзначений серед лауреатів програми «Герої спортивного року Тернопільщини-2018» у номінації «Найкращий спортсмен року».

Ольга Трач

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